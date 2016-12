Mario Hart le regaló un anillo a Korina Rivadeneira durante 'Esto es guerra'

Aunque el programa de competencia Esto es guerra llegó a su fin, los integrantes del reality realizaron un intercambio de regalos por fiestas navideñas y todas las miradas estuvieron atentas a Korina Rivadeneira y Mario Hart.

“Me encanta que me haya tocado esta persona, es una persona que este año en particular he tenido la oportunidad de conocer muchísimo. No me gusta hablar mucho porque normalmente meto la pata cada vez que hablo sobre esta persona, pero la quiero mucho y espero que la pase súper lindo”, dijo Mario Hart.

El piloto sorprendió a todos en el reality al regalarle un anillo a la modelo venezolana, quien lució muy emocionada por el obsequio. Korina Rivadeneira agradeció el detalle y se deshizo en halagos hacia Mario Hart.

“La verdad es que no me agradaba mucho, pero este año he tenido la oportunidad de conocerlo y nadie sabe que es una increíble persona, un increíble trabajador, un increíble hijo. Eres lo máximo, eres una persona muy noble y me da cólera todo lo que la gente dice de ti porque eres una persona maravillosa”, dijo Korina Rivadeneira.

