Mario Hart aseguró que continuará corriendo autos pese a su reciente accidente

El corredor de autos, Mario Hart aseguró que seguirá compitiendo en las carreras, pese al accidente que protagonizó durante su participación en el Rally de Huancayo.

“Acá estamos de pie y dispuestos a seguir con lo nuestro… Dios no quiera, pero si me llega a pasar algo corriendo autos, estaría en mi ley. Tengo la suficiente fuerza para seguir andando en carrera. No hay por qué preocuparse”, señaló Hart en el programa ‘En boca de todo’.

► Mario Hart se accidenta en rally de Huancayo [FOTOS]

El cantante también contó que su esposa, Korina Rivadeneira, quien está en la clandestinidad por problemas migratorios, estaba al tanto de su accidente.

“Sí se ha enterado, pero no tenemos comunicación en estos días”, dijo Mario Hart.

Como se recuerda, el último fin de semana el auto de Hart dio dos vueltas de campana cuando participaba en el Rally de Huancayo. Felizmente el corredor salió ileso.

