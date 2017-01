Mariah Carey habló de su vergonzosa presentación de Año Nuevo

La cantante Mariah Carey se refirió a su desastrosa presentación de Año Nuevo en el Times Square de Nueva York, en la cual quedó en evidencia que hacía playback.

Tres días después, la intérprete decidió romper su silencio y habló sobre lo ocurrido con la revista Entertainment Weekly. “(Lo que ocurrió) no me impedirá hacer otros eventos en vivo en el futuro. Pero me hará menos confiada de usar a personas que no sean parte de mi equipo”, afirmó Mariah Carey.

Asimismo, la cantante de ‘Emotions’ indicó que la presentación terminó convirtiéndose en una pesadilla. “Mis verdaderos fans han sido muy solidarios y estoy agradecida de ellos y con la gente de los medios que ha salido a respaldarme después de lo ocurrido porque fue un feriado especial que terminó convirtiéndose en una pesadilla de noche vieja”, expresó Mariah Carey.