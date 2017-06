Mamá de Milett Figueroa a Georgette Cárdenas: “¡Deja de decir que mi hija es una quitamaridos!” [VIDEO]

Doña Martha Valcárcel, mamá de Milett Figueroa, demostró una vez más que defiende a su hija a capa y espada y no dudó en enfrentarse a los panelista del programa Espectáculos de Latina, específicamente a Georgette Cárdenas.

Todo empezó cuando en el espacio que conduce Jazmín Pinedo se recordó el pasado amoroso de la polémica modelo, por lo que doña Martha se comunicó con el programa y, en vivo, arremetió contra ex combatiente.

“Es completamente penoso que mujeres como la señorita que está a tu costado (refiriéndose a Georgette), que no recuerdo su nombre, digan (sobre Milett) si se metió o no se metió (en una relación). A mí me parece que es incorrecto porque ella no es la indicada para que esté diciendo eso de mi hija, no tiene ninguna prueba”, indicó ofuscada.

Georgette Cárdenas le respondió y le dijo que ella sí tenía derecho a cuestionar la vida pública de Milett porque para eso había sido invitada al espacio, a lo que doña Martha respondió: “Deje usted de decir que mi hija es una quitamaridos y que la sacaron del canal (América TV) porque se metía con personas… Ella no se metió con nadie… ¿O sea ser bonita, ser talentosa, es un pecado? Es una chica tan bonita que no necesita quitarle el marido a nadie”.

La mamá de Milett Figueroa dejó entrever que si seguían hablando mal de su hija tomaría acciones legales: “Ya me tienen cansada, y lo digo como mamá… Cansada de que sigan hablando de la dignidad de mi hija. La dignidad de mi hija es intachable y yo voy a salir a defenderla. Y no pueden hablar de ella porque para eso hay juicios de difamación y calumnia y si no tiene pruebas mejor no hable”.

