Maju Mantilla: “Siempre habrá amistad con Sofía Franco”

La conductora de televisión Maju Mantilla se refiere a la nueva etapa de su programa En boca de todos y a la posibilidad de competir en el horario con su ex compañera Sofía Franco.

¿Cómo te va en la conducción del programa En boca de todos y con el ingreso de tus nuevos compañeros Carlos Vílchez y Alexandra Hörler?

Me va muy bien. El programa está variado con realitys, entrevistas, juegos, concursos y cosas divertidas para la familia. Estoy muy contenta con mis compañeros. Carlos Vílchez ‘La Carlota’ es muy bromista y divertido, y Alexandra Hörler es una chica encantadora que tiene mucho ángel. ¡Me encanta trabajar con ella! Ricardo Rondón es como la parte incisiva del programa, pero es una persona muy buena.

¿Qué opinas de que Cuéntamelo todo de ATV posiblemente cambie de horario y que tu ex compañera Sofía Franco compita con ustedes?

No me he enterado, pero me imagino cómo será. Sé que ATV siempre renueva sus horarios de un día a otro y es parte de la estrategia que tiene cada canal. A Sofía la quiero bastante, le tengo mucho cariño y, si tenemos que competir, ¡competiremos! Así es el trabajo. Siempre habrá una amistad de por medio y yo nunca busco problemas por ningún lado. Los productores se encargarán de ver cómo encaminan los programas para el gusto de la gente.

¿Cómo fue para ti interpretar el personaje de ‘Mónica’, que se vuelve asesina en la novela VBQ: Todo por la fama?

Ha sido difícil. Desde la primera temporada, ‘Mónica’ empezó a mostrar lo que sentía por su hijastro ‘Piero’ (Nicola Porcella) al punto de enamorarse y obsesionarse con él y crear su propia historia de amor… Ella necesita ayuda profesional porque está enferma.

¿Crees que ‘Mónica’ cambiará en la tercera temporada?

Quizás la historia gire y ella vea todo el daño que ha causado. Ya está en la cárcel y debe pagar por su culpa. Mi deseo es que cambie y recapacite.

Cuéntanos de la campaña de entrega de orquídeas a pacientes de Neoplásicas.

Estoy contenta de apoyar la donación de orquídeas. El Jockey Plaza hizo una exposición de orquídeas y agasajó a pacientes con cáncer. Es un símbolo de fortaleza y amor por el mal momento que pasan.

Por Mario Panta / mario.panta@peru21.com