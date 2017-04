Magdyel Ugaz perdió peso y se mantiene en forma con esta dieta

La actriz Magdyel Ugaz, que se hizo popular por su personaje de la ‘Teresita’ en la desaparecida teleserie ‘Al fondo hay sitio’, reveló cómo ha logrado obtener la envidiable figura envidiable que hoy luce.

“Trato de que mi comida tenga muchos colores, ponerle muchas verduras proteínas. Mucho pescado y no tanto pollo ni mucha carne. No me excedo con la fruta, que era algo que hacía antes. Porque la fruta tiene mucha azúcar”, señaló la actriz a la revista Viù.

Magdyel precisó que se come “buenos carbohidratos” como camote, quinua, y agua. Pese a que sigue la dieta con rigurosidad, de vez en cuando se permite un postre. “Hay cosas bajas en azúcar que puede tenerte contento”. Aunque aclara que “de vez en cuando (se permite) comer rico”.

La artista protagonizará el remake de la telenovela ‘Colorina’, de América TV. Así lo confirmó la productora de la novela Michelle Alexander.

“*Magdyel Ugaz* será ‘Colorina’, ya todos se imaginaban (…) La vi en ‘El gran show’ y me pareció muy regia. Ella siempre cuida su cuerpo”, declaró Alexander.

