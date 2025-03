Magdyel Ugaz sufre endometriosis: “Es un dolor físico intenso y un desafío económico"

Magdyel Ugaz, una de las actrices más queridas de la televisión peruana, ha conmovido a sus seguidores con un poderoso testimonio sobre su lucha contra la endometriosis, una enfermedad ginecológica que afecta a millones de mujeres en el mundo.

A través de sus redes sociales, la intérprete de 'Al fondo hay sitio' compartió un emotivo mensaje por el Día Mundial de la Endometriosis, reflexionando sobre los desafíos que enfrenta día a día y la importancia de visibilizar esta condición.

“Hoy te escribo desde lo más profundo de mi corazón. Quiero contarte que, aunque en muchas ocasiones me asustas, he aprendido a reconocer que no eres mi enemiga”, expresó Ugaz mediante una publicación en su Instagram.

La actriz resaltó que, pese a todo el dolor y las dificultades, ha encontrado en esta enfermedad una oportunidad para fortalecer su resiliencia: “Sé y entiendo que has venido a mostrarme mi poder, ese que en momentos dudé que tuviera".

Además, la joven artista hizo un llamado a toda la comunidad y al sistema de Salud peruano para brindar una mejor atención a las mujeres que padecen de dicha enfermedad, que muchas veces es ignorada o mal diagnosticada.

“He decidido hablar de ti con amor, sin pesimismo, para visibilizarte. Al hacerlo, confío en que más especialistas se unirán a este camino y que el sistema de salud atenderá de la manera que se merece para cuidar a las mujeres”, subrayó.

La endometriosis no solo se manifiesta con síntomas como dolores intensos y fatiga, sino que también representa un reto económico para quienes la padecen. En la mencionada publicación, Magdiel Ugaz destacó ese lamentable aspecto.

“No solo enfrento un dolor físico intenso, sino también un desafío económico, y es vital que se hable abiertamente de ello para impulsar el cambio”. El testimonio estuvo acompañado de imágenes en las que se le ve en una clínica junto a su pareja.

“Me he encontrado preguntándome: ¿cuál es el camino? ¿Qué es lo que quieres enseñarme? Y, de repente, aparecen ángeles como mi doctor y mis 'endohermanas' de @endometriosisperu y @endotribu.pe”, mencionó.

Imagen Mensaje de Magdyel Ugaz. (Foto: Instagram)

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: