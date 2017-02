Magdyel Ugaz fue víctima de bullying en el colegio y espera que otros niños no pasen por lo mismo [Video]

La reconocida actriz, Magdyel Ugaz se animó a dar detalles sobre los duros momentos que vivió durante su etapa escolar. En esa época sus compañeros la calificaban de “cerda”, “elefante” o “ballena”, algo que la marcó.

Como parte de la campaña #EducaciónConIgualdad, Magdyel decidió revelar esta etapa de su vida.

“Tengo bonitos recuerdos pero también tengo recuerdo duros. Me ponían apodos por mi sobrepeso. Me podían decir cerda, elefante, ballena cosa muy crueles. Tratas de entender en tu cabecita, están jugando, pero un momento te das cuenta que no es un juego porque tu corazón no aguanta”, cuenta *Magdyel *en un video publicado en Youtube.