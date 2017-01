Magaly Solier: ¿Por qué no le dicen 'Con mis hijos no te metas' a tanto pedófilo disfrazado de pastor o sacerdote?

Pide dejar de manipular y desinformar a las personas. La actriz Magaly Solier se pronunció contra la campaña ‘Con mis hijos no te metas’, un movimiento que considera que el Currículo Escolar Nacional del Ministerio de Educación busca promover la ‘ideología de género’.

A través de su cuenta de Facebook, la artista señaló que es falso que el documento promueve la homosexualidad y pidió a los grupos detrás de la campaña contra el Minedu que dejen de mentir.

“‘La Guía de Educación Sexual Integral’ del MINEDU, a la que se refieren los del movimiento “Con mis hijos no te metas”, no está vigente y nunca se aplicó en las escuelas del Perú. Es un documento del año 2014 y el ministerio decidió no distribuirlo”, sostuvo.

Solier coincidió con lo afirmado por la ministra de Educación, quien aseguró que el currículo escolar habla sobre igualdad de género, es decir, de igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres.

“¿Por qué no le dicen “con mis hijos no te metas” a tanto pedófilo disfrazado de pastor o sacerdote?. Por qué no hacen una marcha contra esos abusadores comprobados en lugar de buscar cucos y fantasmas donde no hay?”, apuntó la actriz.

La homosexualidad no se contagia

Magaly Solier aprovechó su publicación para condenar la homofobia y reafirmar que todos somos iguales.

“Es aterradora la homofobia que muestran. El miedo a otro ser humano, que no es distinto a nosotros, porque ellos también comen, hablan, caminan, estudian ,trabajan, aman, se equivocan como uno, y por lo tanto son ciudadanos con los mismos derechos que cualquier hijo de este Mundo”, dijo.

La actriz recordó a sus seguidores que la homosexualidad no se contagia porque no es una enfermedad. “Así que no se preocupen por ahí no es el problema”, indicó la actriz a los dirigentes de la campaña ‘Con mis hijos no te metas’.

El texto completo: