Magaly Medina sobre Korina Rivadeneira: “De víctima no tiene nada” [VIDEO]

Korina Rivadeneira se encuentra en el ojo de la tormenta. Tras encontrarse en la clandestinidad, los conductores de ’90 matinal’, Magaly Medina y Mijael Garrido Lecca expresaron su disgusto e indignación con la situación de la venezolana.

En un primer momento, Medina expresó: “A mí me parece de chiste que diga que va a acudir a la corte de derechos interamericanos porque acá están siendo crueles con ella y están abusando de poder. Ella tuvo tiempo para poner sus papeles en orden”.

Y añadió: “Cuando se casó, ella y su marido mintieron y no siguieron los trámites regulares. Ahora dice que tiene un contrato de trabajo, pero antes no tenía uno, no tributaba como nos han dicho las autoridades. Ahora, que no venga a hacerse la víctima porque de víctima no tiene nada”.

Asimismo, en un segundo momento, la conductora señaló que “tuvo siete años para poner en orden sus papeles y trabajar como lo ordenan las leyes peruanas. Sin embargo, cuando Migraciones le puso esta orden de expulsión, ella se casó con el novio de turno, alterando papeles, no cumpliendo con las leyes que se exigen a futuros contrayentes y se casó, y pensó que con eso solucionaría el problema, pero no es así”.

A su vez, recalcó: “Ella tuvo carné de extranjería desde el 2014. Sin embargo, como lo constatan los diarios, en 2012 ella participó en un programa de competencia junto a Gino Pesaressi y Franco Cabrera”.

En cuanto a Garrido Lecca, él tuvo una respuesta tajante. “Este caso me parece sencillo. Las autoridades deben encontrar si es que ella ha mentido o no. Si ha mentido, debe ser expulsada y tiene que hacer sus papeles para poder regresar al Perú como cualquier otra persona. Nadie tiene corona”, expresó el conductor.

“Lo que a mí me incomoda es este video donde ella habla como si fuese una persona que está siendo vulnerada en sus derechos fundamentales. Habla de apelar a la corte de derechos interamericanos cuando en su país en realidad hay gente que está muriendo por defender la libertad. Hay muchas mujeres que realmente están entregando su vida por la libertad. Realmente necesitan alguien que los proteja y que proteja sus derechos humanos, y este no es el caso”, señaló con disgusto.

Medina habló nuevamente y sentenció: “Hay muchos venezolanos que están viniendo a nuestro país a trabajar, y los vemos todos los días en las calles vendiendo arepas, y lo hacen cumpliendo todas las ordenanzas migratorias. Ella no tiene corona”.

