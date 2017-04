Magaly Medina sobre '90 Matinal': "Me he puesto a prueba hasta diciembre" [ENTREVISTA]

A pocos días de cumplir dos meses como conductora de ’90 Matinal’ de Latina le han llovido las críticas a Magaly Medina . En esta entrevista con Perú21, la polémica periodista aseguró que esta nueva faceta representa un nuevo reto en su carrera y que se ha puesto un plazo personal: si hasta diciembre no consigue consolidarse como conductora de un noticiero, emprenderá un nuevo rumbo. Sin embargo, hasta el momento, está, poco a poco, sintiéndose como pez en el agua a pesar de los cuestionamientos.

En esta nueva faceta como conductora del noticiero ’90 Matinal’ de Latina, debes hacer acopio de versatilidad para agradar al televidente…

-Es cierto, pero todo se trata de adaptación. Durante años he estado dedicada al espectáculo pero lo que hago en el noticiero abarca más territorios. Me estoy enfrentando a este nuevo reto y, como en un inicio y como para toda persona, me siento nerviosa. Es fácil leer un telepromter pero lo que no es fácil es el estar en un programa en vivo como lo estoy en ’90 Matinal’. Esto no lo había hecho en años y, a partir de esto, ocurre que uno pierde el día a día, la cotidianidad, la espontaneidad y entonces, uno tiene que ganar nuevamente ese terreno al entrevistar en vivo, al saber cuándo opinar, al estar lo más informada posible. Yo, personalmente, me he puesto a prueba hasta diciembre en el noticiero para afianzarme y sentirme cómoda y contenta. Todo esto es un experimento para mí y también para la gente del canal que me encomendó esta misión.

¿Es decir, en diciembre decidirás qué camino seguir? ¿O seguir en el noticiero u optar por otra propuesta?

-Sí. Yo me he puesto ese plazo. En diciembre debo saber si esto es lo que realmente quiero (en alusión a ’90 Matinal’)… tal vez este programa en el mismo rubro dándole otra variación u otro espacio. Es lo que tengo que ver. Lo más importante para un noticiero es gustar al televidente y eso no se logra de la noche a la mañana, y más tratándose de matutinos que están en un horario tan competitivo. Se necesita de tiempo y el canal lo sabía; por eso me dijeron: ‘Magaly, con paciencia… tómate tu tiempo porque un noticiero no es como un programa de entretenimiento con el que el televidente conecta o no conecta de forma inmediata’. Sintonizar un noticiero es cuestión de costumbre. Habrá quienes gusten de Federico (Salazar de América Noticias) y otros, pues de otras propuestas en ese horario.

¿Tu contrato para permanecer como conductora en 90 Matinal de Latina es hasta diciembre?

-Sí, mi contrato es hasta diciembre. Pero el plazo que me he puesto es personal. Cuando trabajo, me pongo metas y me digo a mí misma cuándo estaré cuajada, mejor preparada y con un estilo que quiera para este programa, así como sentirme cómoda. *Ya en estos dos meses, me siento como pez en el agua… *entonces, hasta diciembre ¿imagínense? ¿Cómo será? Decidiré si sigo en la misma línea, que me sienta tan bien que no me quiera ir de prensa. Es algo en veremos.

¿Qué ha sido lo más difícil en esta etapa?

-Para mí, todo. El retomar un programa en vivo, el conducir acompañada por un compañero en pantalla, el tener que leer noticias y, a veces, sencillamente, no dar mi opinión porque no es el momento o no hay tiempo. El tener que amarrar mi lengua. He tenido que ir aprendiendo, ha sido golpe tras golpe… duro, uno tras otro como parte de esta reinvención televisiva. Sin embargo, otro punto muy difícil ha sido el tener que levantarme a las 3:30 de la mañana pues son muy dormilona y valoro mi calidad de sueño. Pero la vida es así… si quieres algo, te va a costar sacrificio, esfuerzo y trabajo. ¿Y por qué? Porque quiero enfrentarme a este reto pues hubiese sido fácil encontrar otro tipo de programa para hacer, pero ya estoy subida en el carro y para adelante sin detenerme ni ir para atrás. Mi esposo (Alfredo Zambrano) fue vital en esta etapa y gracias a su apoyo todo esto ha sido posible.

Descarta lucha de egos con Mijael Garrido-Lecca

¿Cómo te has sentido al tener un compañero en la conducción, pues siempre has estado sola en esta tarea televisiva?

-Ha sido un proceso en el cual Mijael (Garrido-Lecca, compañero en la conducción de ’90 Matinal’) y yo estamos adaptándonos. Cuando se decidió que iba a estar con dos chicas en el noticiero y ellas no continuaron con el proyecto, entonces escuché que Mijael había pedido estar conmigo en el noticiero. Creo que la voz de muchas mujeres en la conducción, cansa. Entonces, preferí un compañero. En un inicio, hay personalidades que gustan sobresalir, pero a mí no me gusta la lucha de egos… por eso siempre he estado sola en el programa. Aún así corrí el riesgo y lo tomé porque creo que un noticiero necesita una voz masculina y una voz femenina.

¿Hay una lucha de egos entre Mijael Garrido-Lecca y tú?

-No, de mi parte, no. Yo sé quién soy en el mundo de la televisión. Mijael es un chico joven a quien todavía le falta mucho mundo por recorrer en televisión. Todos aprendemos día a día. Es, finalmente, el público el que da su veredicto final. Es decir, si le gusta o no como pareja televisiva. Ellos son muy inteligentes, por eso, respeto mucho a mis televidentes. El público lo que espera es dos rostros agradables, que les guste y que les trasmita confianza.

¿No crees que se te pasó la mano cuando dijiste a tu compañero que te “zurrabas en su opinión” sobre la realización de los juegos panamericanos?

-No, ese es mi estilo. No puedo dejar de ser lo que yo soy. No finjo mis actitudes, no soy hipócrita. No creo se haya sentido fastidiado porque, previamente, conversamos y sabíamos que teníamos posiciones diferentes. Ya es un tema zanjado en el noticiero y tratamos de llevarnos bien. No somos amigos, pero sí buenos compañeros de trabajo.

¿No sientes que Mijael Garrido-Lecca a veces se comporta como un ‘sabelotodo’ en pantalla?

-*Cada persona tiene un estilo y si ese es su estilo,* no tengo absolutamente nada que ver. Es el público el que decide si le gusta, le simpatiza o disgusta. Somos compañeros en el noticiero pero cada uno maneja su imagen y estilo a su manera. No tengo que estarle diciendo nada porque no soy la mamá de nadie en televisión.

Soy tosca y brusca para hablar

¿Otro sonado momento de conducción se dio cuando calificaste de aprendices de terroristas a un grupo de sanmarquinos?

-Sí, pero la gente está muy sensible respecto a algunos temas… y creo que se habían olvidado cuál es mi manera de hablar. Yo soy bien tosca y brusca para hablar y además este grupo de sanmarquinos fue poco tolerante. Esa fue mi opinión y nadie me puede decir, te voy a demandar, retira tus palabras. Además, a quienes me refería era a ese pequeño grupo y no sé por qué todos se dieron por aludidos y fui bien clara en eso. Yo llamo al pan, pan y al vino, vino. Lo mismo ocurrió cuando hice espectáculos… nadie hablaba como yo y por supuesto que me gané odios, pero mi programa fue exitoso y marcó una etapa. Pasa lo mismo ahora. Esta es una faceta en la que voy a pisar muchos callos, no será el primero ni el último. Tengo un poco el cuero de chancho para eso.

La competencia se ha puesto alerta. Vimos, por primera vez, a Federico Salazar en la cancha durante la cobertura de los huiacos…

Es elogioso para nosotros que estén alertas pues recién empezamos. La competencia salió de su largo letargo y está sacudiéndose de sus flojeras y saliendo a la calle. Tampoco se van a quedar dormidos y creo también que hay que respetarlos. El horario matutino es fuertísimo.

No conducir con Beto fue un golpe para mí

Beto Ortiz quedó en la congeladora y ahora está en ATV…

-Fue una lástima. En su momento, le dije que quería conducir con él, el matutino del 2. Pero se dieron una serie de cosas, Beto se había forjado cierta imagen en prensa y no había forma que aceptarán que volviera y esto fue un primer golpe para mí. Beto es un gran periodista… Creo que nos hubiéramos agarrado a trompadas. Nuestros egos no se hubieran soportado en algún momento. Pero hubiese sido interesante discutir con él sobre las noticias del día a día. Porque hasta para pelear hay que tener un buen contrincante. Hubiésemos sido como dos fieras, nos hubiésemos olido (risas). Después de todo nos tenemos cariño y respeto pese a las heridas mutuas que nos hemos causado. Como todo saben, tenemos una relación amor-odio. Era mi sueño conducir con él este noticiero, pero no se dio. También me hubiera gustado conducir con Aldo Mariátegui, tan irreverente y malcriado (risas). Me hubiera divertido mucho.

Carlos Cacho te cuestionó y dijo que solo seguías ‘chismoseando’ en el noticiero…

-¿Es periodista? Yo sé de lo que soy capaz. Soy una gran periodista. Que ahora no tenga la dirección periodista y sea una especie de visitante, no significa que no tenga la sangre para seguir haciéndolo bien. Por algo tuve un programa exitoso y fue porque le puse alma, corazón y vida… así que todavía no han visto nada, ni siquiera el 1% de lo que quiero hacer. Y no pienso seguir gastándome con Cacho… si algún día tuvo algo exitoso, que me critique. Hay que dejar que las viejas chismosas sigan hablando… eso es bueno.

Korina y Mario se zurraron en leyes peruanas

¿Qué opinas del escándalo en torno a Korina Rivadeneira y Mario Hart?

-Se zurraron en todos los requisitos que pidió la Municipalidad de Huaral para casarse. Korina ni siquiera presentó su partida de nacimiento. Pobrecitos, por poco y son Romeo y Julieta. Aquí no importa si se casaron al día o al año que se conocieron, aquí lo importante es la criollada de que se valen para llegar rápido, zurrándose en las leyes. Esa chica no tenía carné de extranjería y, entonces, lo que ganaba, no tributaba. Así violas las leyes del país. Migraciones tardó en tomar las medidas correctivas.

¿Gustas de la imitación que te hace JB en Canal 2?

-Me siento honrada de que un comediante tan talentoso como él, lo haga. Antes, ‘Mascaly’ era más grotesca… pero con el tiempo afinó sus rasgos (risas). Yo siento que JB me hace un homenaje.

Una mujer nunca debería abandonar nada por un hombre

Alondra enterró ‘rapidito’ al Guerrero por el ‘Zorro’

-Rapidito y sin luto (risas). ¡Qué churro, Christian Meier! Y conforme pasan los años, mejor. Qué buen gusto tiene Alondra. Me sorprendió verlos tan amorosos en esa foto… Allí no hay más que agregar, esa imagen lo dice todo.

Dicen que su romance con Paolo Guerrero acabó porque este era posesivo.

-No sé mucho del tema, pero si es así, bien por ella. *Ojalá haya encontrado a un hombre que le permita desarrollarse *porque es una chica linda que abandonó su carrera de modelo y la televisión. Una mujer nunca debería abandonar nada por un hombre porque uno siempre debe estar en primer lugar ante todo.

