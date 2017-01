Magaly Medina: "A mí no me encontrarán anticuchos"

La polémica conductora de televisión, Magaly Medina, empleó su cuenta de Twitter para responder ciertos comentarios sobre su situación en Latina.

Aunque no dijo si aparecerá o no en un bloque noticioso, Medina escribió en Twitter un mensaje que puede tener muchas lecturas: “Aún no me he sentado en la silla del noticiero y ya las hienas aúllan hambrientas. No se confundan . A mí no me encontrarán anticuchos”.

¿A qué anticuchos se refiere Magaly Medina? Sus seguidores, de inmediato, la invitaron a volver, otros la calificaron de honesta y algunos hicieron referencia al caso Odebrecht. ¿Quiénes serán las hienas?