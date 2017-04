Magaly Medina arremetió contra Shirley Arica y su relación [VIDEO]

Magaly Medina , conductora de ‘90 Matinal’, reprochó duramente a Shirley Arica tras conocer la denuncia de agresión contra su esposo Rodney Pío Dean.

“En varios programas de televisión presentan a Shirley Arica como una opinóloga y se pasea en todos lados. Sin embargo, nosotros en la televisión y en los medios hacemos una campaña de ‘No Violencia contra la Mujer’. Yo no sé por qué esta chica se sigue paseando por todos los programas de TV luego que se agarra a golpes con el marido”, dijo Medina.

La periodista continuó criticando a la competidora de ‘El Gran Show’ y al primo del ‘Loco’ Vargas.

“Vergonzoso. Esta es una pareja que tiene una relación definitivamente tóxica. No hay que ser psicólogo para saber. Ambos se embriagan, se pegan, se maltratan, se mandan al diablo públicamente, entra a tallar la mamá de él, entran a insultarse y luego otra vez como si nada aparecen de la mano en los programas de TV contando que se aman mucho”, señaló la conductora.

Asimismo, indicó que esto se trataría de un estrategia para ‘facturar’ en los programas de espectáculos.

“No sería raro mirarlos este fin de semana facturando en algún programa de televisión y moqueando y lloriqueando así para generar un poco de compasión por parte del público. A mí no me produce ningún tipo de compasión. Me da pena más bien su pequeña hija”, puntualizó la compañera de Mijael Garrido Lecca.

Acá podrás ver el video de Magaley criticando a Shirley y a su pareja:

