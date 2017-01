Luciana Fuster descarta romance con Paolo Guerrero

La joven modelo Luciana Fuster aseguró que escuchó los rumores del fin de la relación entre el futbolista Paolo Guerrero y la modelo Alondra García Miró en la fiesta de Año Nuevo donde coincidió con el atacante nacional.

“Me enteré recién ahí (en la fiesta) cuando estábamos todos juntos, pero normal. Con Paolo (Guerrero) casi ni hablé. Yo me he enterado por la prensa”, declaró Luciana Fuster a las cámaras de América Espectáculos.

En la víspera, para Panamericana Televisión , insistió en negar la relación y aseguró que solo bailó una canción con el pelotero.

la modelo reiteró que no tiene ninguna relación con el futbolista y desestimó los rumores de un posible romance con el delantero nacional, ya que recién lo conoció en la fiesta de Año Nuevo a la cuál asistió con sus amigos.

“Lo conocí en Año Nuevo. Me invitó un amigo que es su primo y todo el mundo sabe que soy amiga de un amigo de él. Nos juntamos y dijimos vamos. No es que lo conocí porque hablamos tres palabras y nada más. Habían como cinco chicas más conmigo, pero lamentablemente como no son conocidas yo pago pato y eso pasa siempre”, dijo la modelo de 17 años.

Ante la consulta sobre si le molesta que la vinculen con Guerrero, Luciana Fuster agregó: “De hecho es un tema que me incomoda no solo a mí, sino a toda mi familia, a mi mamá que siempre está conmigo. Estoy segura y sé quién ha sido el que ha lanzado este invento, no sé con que fin y es un tema que no viene al caso. No sé a qué chicas les gustará (ser vinculada con futbolistas), pero a mí no”.