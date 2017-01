Luciana Fuster no descarta participar en el Miss Perú

¿Cómo así te animaste a participar en la nueva temporada del reality Esto es guerra?

En realidad, yo ya estuve en Esto es guerra teens y la pasé espectacular en la competencia del reality, así que la idea de volver no era tan ajena. Realmente me siento muy contenta de regresar a América TV. Ahora estoy con todas las ganas de competir y dar lo mejor de mí. Acá estoy conociendo mucha gente y todos me caen muy bien, no tengo problemas con nadie.

*¿Cómo va la preparación de la nueva telenovela Mujercitas,

de América TV?*

Estoy esperando que la novela Mujercitas se encamine bien. Ya salió el reel y estoy encantada con la historia (sobre cuatro hermanas que luchan contra las adversidades). Aún no tenemos fecha de grabaciones porque primero estará una novela de la misma producción de Michelle Alexander (Solo una madre), así que vamos a esperar hasta que nos digan para grabar.

¿Te molesta que te involucren con el futbolista Paolo Guerrero? ¿Qué otros proyectos tienes?

Siempre hablan, yo no puedo taparles la boca y decirles no lo hagan. Ya aclaré el tema… ¿Otros proyectos? Estoy enfocada en el Miss Teen, porque gané la corona internacional el año pasado en Brasil y tengo que ir a coronar a mi sucesora. ¿Si participaré en el Miss Perú? Me falta un poco de preparación, pero tengo tiempo para seguir esforzándome y para participar, así que no lo descarto.