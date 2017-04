Luciana Fuster: “Christian Meier es más guapo que Paolo Guerrero”

Luego del fin de la relación entre Paolo Guerrero y Alondra García Miró, Luciana Fuster ha sido vinculada al jugador del Flamengo.

La joven modelo ha descartado cualquier acercamiento y remata: “Christian es más guapo”.

“A estas alturas ya no me molesta como antes, me da risa y claro, tampoco entiendo porque me siguen preguntando por él. Jamás pasó nada, fui a su cumple por que unos amigos me invitaron y jamás imaginé que se convierta en semejante tema”, explicó la jvoen modelo.

La Miss Teen precisó que la que “más sufrió” con todo el escándalo mediático fue su madre. “Le he pedido a mi mamá que no se exponga ante los medios, es mejor”, dijo.

Guerrero vs. Meier

Hace algunas semanas, se vocearon los nombres de Luciana Fuster y Alondra García Miró para integrarse a ‘El gran show’. Finalmente la aparición de las modelos no se llevó a cabo, pero la miss indicó que “no hubiera tenido problema”.

“En verdad fue un rumor, un chisme, nunca me llamaron. Las personas me contaban, oye ha salido en tal sitio que vas a estar en ese programa etc pero yo no sabía nada, Pero si me hubieran llamado y estaría también Alondra, no tendría ningún problema, me sería totalmente indiferente. Ella tiene claro las cosas, que yo no he tenido nada que ver con ese asunto”, apuntó.

Luciana Fuster indicó que no conoce de los rumores que vinculan a Alondra García Miró con Christian Meier; sin embargo, dejó en claro quién le parece más guapo entre el actor y Paolo Guerrero.

“(Risas) Ayyyy eso es obvio no? Meier pues!”, remató.

