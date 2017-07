Lucía Méndez se hartó de las preguntas tontas: "Ya estoy envejeciendo, ¿cuál es el problema?"

Lucía Méndez acudió a la fiesta de cumpleaños del actor Sergio Mayer, y los medios de comunicación aprovecharon para cuestionar su aspecto. “Está vieja”, fue el comentario que susurraron algunos periodistas.

Y ella respondió así: “No, ya estoy envejeciendo, ¿cuál es el problema? Yo no le tengo miedo a envejecer, la juventud está adentro, no afuera, y yo me siento muy bien, me siento animada, me siento contenta, no le hago daño a nadie y sigo mi camino”.

La protagonista de telenovelas como ‘Viviana’, ‘Corazón de Piedra’ y ‘El extraño retorno de Diana Salazar’ se ha sometido a varias operaciones estéticas, pero ya se cansó. A los 62 años se dispone a afrontar la vejez.

A Lucía, cita Univisión, le preguntaron también qué habría hecho en caso de no ser actriz, ella dijo: “La astronauta me gusta mucho, es de retos, debe de ser maravilloso, y la psicología se me da el psicoanálisis a la gente o la psicología de los personajes”.





Más información

Más información