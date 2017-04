Lucho Cáceres: “Es bacán regresar al pasado”

El actor Lucho Cáceres contó por qué se animó a ingresar al elenco de la serie De vuelta al barrio que pronto se estrenará en América Televisión.

“Me animó el ingrediente de que la serie está ambientada en los años 70. Me parece muy bacán regresar al pasado porque me evoca a mi padre, a mi barrio. Yo nací en el 68 y soy de esos años del pelo largo, Los Bee Gees, el trompo, la cometa y me veo reflejado en mi personaje (‘Coco’)”, contó el actor.

De otro lado, Lucho señaló sentirse emocionado por el estreno de este jueves de la película ‘La última tarde’, donde comparte roles con la actriz Katerina D’onofrio.

“Personalmente me siento satisfecho. Es una película que se sostiene en dos actores y fue un reto muy bonito para mi carrera… La última vez que la vi fue en Roma y fue un lujo verla ahí y tener a Meryl Streep de invitada”, comentó Cáceres, quien codirigirá la cinta Solteros inmaduros con el director Joel Calero.

El rodaje empezará en enero del 2018.