Linkin Park: Mira su primera entrevista antes de alcanzar la fama [VIDEO]

La banda californiana Linkin Park tiene un gran número de fans en nuestro país, es por esta razón que se presentarán en el Estadio Nacional en menos de un mes.

Sin embargo, lo que no muchos sabían es que ellos brindaron una entrevista hace muchos años, antes de la fama, la fortuna y los éxitos. Y esta entrevista ha salido a la luz.

“Linkin Park en Lima”:

En ella, se ven a los miembros considerablemente más jóvenes, hablando de su música y trayectoria. Además, de su lucha económica para poder terminar su primera producción.

Hoy día, todo es diferente, la banda esta a punto de cumplir 17 años de carrera desde el lanzamiento de su primer álbum, Hybrid Theory, y se encuentran en uno de los mejores momentos de su vida artística. Con canciones como New Divide, What I’ve Done y Numb han logrado varios número 1 y el cariño de millones de fans alrededor del mundo.

Su primer concierto en nuestro país será el 11 de Mayo. Si es que no te quieres perder de poder verlos en vivo, las entradas están a la venta en los módulos de Teleticket de Wong y Metro.

Te puede interesar

Milena Zárate vuelve a tener un vergonzoso enfrentamiento con su hermana Greysi https://t.co/AbyE0OeTl4 pic.twitter.com/k9ctTsxQqG — Diario Perú21 (@peru21noticias) 18 de abril de 2017