Leslie Stewart sobre 'VBQ Todo por la fama': "Estoy muy contenta de que a la gente le guste"

¿Cómo tomas la acogida de la telenovela VBQ Todo por la fama en las pantallas de América TV?

Estoy muy contenta de que a la gente le guste. Estoy agradecida de haber regresado al Perú con una serie bonita, exitosa, que tiene una buena historia y un gran ráting. La verdad es que mi personaje (Luciana) es una mongaza (risas) y tiene un poco de todo. Ella es un poco cómica, pesada y dramática por todas las cosas que le pasan. También tiene un lado humano.

¿Cómo te sientes con tu personaje de ‘Luciana’? ¿Qué se viene más adelante para tu papel?

Para variar me balearon, pero ya estoy acostumbrada, así que no pasa nada (risas). Esa escena ¡yala! (recuerda incidente en la vida real). Mi personaje va a salir embarazada, obviamente de su esposo ‘Gustavo’ (Javier Delgiudice) y ahí habrá todo un conflicto porque ella ya no está con él. Es complicado ver cómo saldrá todo. No puedo contar más, porque sino no ven la serie.

¿Tienes otras propuestas de actuación? ¿Qué pasó con la película Jugo de tamarindo?

Las grabaciones de la telenovela finalizarán en dos meses y es un poco apresurado ver otro proyecto. Lo que sí tengo son un par de proyectos de cine, uno es Jugo de tamarindo, una película que grabé con el cantante Julio Andrade y Karen Dejo. También tengo un proyecto bastante simpático de teatro como para junio y julio de una supercomedia que hice en Washington.