Luego de que la revista Magaly TeVe publicara fotos donde se ve a los integrantes de ‘Esto es guerra’, Melissa Loza y Mario Hart saliendo de una discoteca del sur el último fin de semana, la ex pareja del piloto Leslie Shaw no se quedó callada y se pronunció al respecto.

La salida de Melissa y Mario no tendría nada de malo, salvo porque ella salió de una discoteca del sur en un taxi, y a pocas cuadras se bajó para subir al auto de Mario Hart, quien se encontraba al volante.

Lo que generó suspicacias. Leslie Shaw bromeó al respecto y señaló que ella nunca hizo ‘transbordo’ durante su relación con Hart:

“_¿Hice transbordo? No, a mí me jalas bien a mi casa sino me voy en taxi. Muchas flojera bajar del taxi, con tacos y de amanecida_”, señaló la cantante al programa ‘Espectáculos’.