Tras el asalto sufrido en la puerta de su casa, Leslie Shaw ofreció una conferencia de prensa, donde apareció con un parche en la ceja producto de los golpes que recibió por parte de uno de los inescrupulosos delincuentes.

► Leslie Shaw tras sufrir asalto:” Esto pudo haber tenido un final muchísimo peor”

La cantante contó que poco antes del atraco estaba con un amigo, al cual dejó en su casa después de cenar. Eran casi las diez de la noche. Al llegar a su vivienda, en San Isidro, fue abordada por los delincuentes. “Ellos me han apuntado con la pistola. Mi primera reacción fue tocar el claxon y gritar. No me resistí. Nunca me había pasado eso”, manifestó Shaw.

La intérprete de ‘Loco’ reveló haber escuchado al menos tres balazos y que recibió un brutal golpe en la cara.

Sin ocultar su nerviosismo, la modelo indicó que se orinó del miedo y creyó que había sido herida de bala. “Pensé que me habían disparado…Pensé que me iban a secuestrar”, manifestó.

