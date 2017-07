Leslie Shaw fue brutalmente agredida tras sufrir el robo de su vehículo

La inseguridad ciudadana no se detiene. La cantante Leslie Shaw fue asaltada por cuatro sujetos armados en la puerta de su casa, quienes la golpearon en la cabeza con la cacha de la pistola para llevarse su auto en San Isidro.

El padre de Leslie Shaw contó los minutos de terror que vivió la cantante en la cochera de su casa cuando se resistió al robo. Los delincuentes también hicieron un disparo que no alcanzó a ninguna persona.

“Yo he salido y la he encontrado en el suelo llorando. El vecino me ayudó y la llevamos a la clínica. Ella está bien, se está recuperando en la Clínica Internacional”, contó su preocupado padre al noticiero de Latina.

La también actriz y modelo recibirá cinco puntos en la ceja producto del brutal golpe de los malhechores que descendieron de un auto Mercedes Benz para cometer el atraco.

Leslie Shaw está pasando por un buen momento profesional tras firmar con la disquera Sony, sin embargo esta es la segunda vez que sufre un robo. Hace tres semanas le quitaron su celular al interior de la tienda Zara del Real Plaza Salaverry.

