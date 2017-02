Leslie Shaw: "Entre mi carrera y la de Mario Hart no hay punto de comparación"

Sigue lanzando dardos. La cantante Leslie Shaw nunca desaprovecha la oportunidad de arremeter contra su ex pareja Mario Hart. Esta vez aseguró que su carrera musical no tiene punto de comparación con la del piloto.

Luego que Leslie Shaw se burlara e imitara la presentación de canto de Milett Figueroa, su pareja ‘Pato’ Quiñones sacó las garras por ella y en un comentario de Instagram escribió: “Y Mario (Hart) sigue arriba”, desatando la molestia de la cantante.

“Arriba de los vasitos que arma en su programa (Esto es guerra) y los clavitos que tiene que sacar”, cuestionó Leslie Shaw cuando Tilsa Lozano preguntó: “¿arriba de dónde?”.

“No te piques, pues ‘Patito’, a mí me caes súper bien, me pareces un chico súper talentoso, bailas muy bien, pero creo que estar tanto con el enano alucinado te está haciendo no usar mucho tu cabecita (…) Obviamente entre mi carrera con la del enano que solamente hace realitys y arma vasitos no hay punto de comparación”.