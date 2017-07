Laura Bozzo habría terminado su relación con Cristian Zuárez por infidelidad [VIDEO]

La noche del último lunes Laura Bozzo fue sorprendida por Beto Ortiz, quien se comunicó con ella vía telefónica en su programa ‘Beto a saber’, para consultarle si había terminado su relación con Cristian Zuárez debido a que este le habría sido infiel con una empresaria de 50 años que vive en Estados Unidos.

La conductora de TV, quien mantuvo una relación de poco más de 16 años con el cantante, se mostró bastante desconcertada por la pregunta y respondió: “Yo no tenía idea de esta relación (de él) con Adriana Amiel. Yo no he terminado con Cristian y no tenía idea de esto (…) Pero si es así, espero que le vaya muy bien (…) Que Dios lo bendiga y que sea muy feliz”.

Beto Ortiz insitió y le preguntó nuevamente a Laura Bozzo hace cuánto terminó con Cristian Zuárez, pero la respuesta de la ‘Abogada de los pobres’ dejó confundido al periodista. “Nunca (terminamos), me acabo de enterar de eso ahora. Él está aquí, en mi casa”, le dijo, pero no quiso que ambos entablaran comunicación.

En tanto, el programa ‘Cuéntamelo todo’ emitió este miércoles unas fotografías de Cristian Zuárez en las que aparece tomado de la mano con la empresaria. Además, aseguraron que ambos se conocieron en Estados Unidos y que el romance que mantienen se habría iniciado hace 2 años, en los constantes viajes que el argentino realizaba solo a la tierra del ‘Tío Sam’, a donde Laura Bozzo tiene impedimento de ingreso y por ello no podía acompañarlo.

