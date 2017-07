Laura Bozzo confirma (llena de furia) que su relación con Cristian Zuárez se terminó

“Informó que mi relación con Cristian terminó de manera definitiva…ruego no me llamen pues no quiero hablar más del tema”, escribió Laura Bozzo en Twitter. De esta manera, confirmó el fin de su amor de más de 17 años con el músico argentino.

Posteriormente, con un curioso tuit dejó entrever que la razón era la infidelidad de Suarez. La autoproclamada ‘abogada de los pobres’ publicó una encuesta que lleva ya más de 1,300 votos, donde pregunta si una mujer que se mete en una relación es “puta interesa” o “una desgraciada”.

Una mujer que se mete con un comprometido — Laura Bozzo (@laurabozzo) 7 de julio de 2017

Hasta el momento, Zu