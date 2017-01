Laura Bozzo confiesa que casi muere el año pasado [Video]

Laura Bozzo ha tenido un año para el olvido. La conductora de talk shows contó en una entrevista que el 2016 fue el “peor año de su vida”. ¿La razón? Sufrir una estafa millonaria y casi “perder la vida” debido a una mala cirugía.

La llamada ‘abogada de los pobres’ contó en una entrevista con Televisa que fue estafada por Fabián Ruales, un ex asistente suyo al que le confió gran cantidad de dinero para que lo administre en Estados Unidos. Lo perdido ascendería a US$2 millones.

“Fabián me robó todo; cuentas, empresas, alrededor de dos millones de dólares. Le enviaba cheques y él manejaba todo porque yo no podía entrar a Estados Unidos. Lo he perdido todo. Los bancos implicados en este lío no quieren darme ninguna documentación si yo no estoy ahí”, declaró Bozzo.

La conductora indicó que valiéndose de esa confianza, el sujeto aprovechó para no pagar sus tributos respectivos y realizar comprar indebidas, generándole una deuda descomunal al día de hoy.

Bozzo señaló que a pesar de que él ya falleció ahora se encuentra en una lucha legal por recuperar parte del dinero perdido. Por lo tanto pidió a las autoridades peruanas retirarle el impedimento de entrada a Estados Unidos que pesa sobre ella.

Bordeó la muerte

A pesar de la estafa millonaría, Laura Bozzo contó que tuvo un episodio aún peor. En octubre de 2016 se sometió a una histerectomía, es decir, al retiro de su matriz con el fin de prevenir un futuro cáncer a ese órgano.

“Tenía que estar dos días y venir a trabajar. Cuando me despierto de la operación me doy cuenta que tenía el vientre muy hinchado. Vino una doctora muy joven y comienza a presionar la herida y ¡plum! Esta explosionó como un volcán con toda la infección que había dentro”, contó la peruana de 65 años.

A partir de ese suceso, la conductora tuvo que ser operada de emergencia y permanecer cerca de 30 días internada.

“Decía dentro de mí que me voy a morir, me voy a morir”, contó.

A pesar de lo ocurrido, Laura Bozzó indicó que el año fue cerrado de buena forma porque “Dios me dio una nueva oportunidad para vivir”.