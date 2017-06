Larissa Riquelme: "No necesito subir fotos en bolas para que todos aplaudan"

Larissa Riquelme, la ex novia del Mundial 2010, compartió en Instagram una serie de fotos donde luce muy diferente a la imagen que sus fans tenían presente.

Ante la nota de Perú21, Riquelme, de 32 años, comentó la publicación con estas palabras: “Por Dios… qué exageración! Por salir sin maquillaje arman un escándalo. Cuántas figuras salen sin maquillaje. Aparte el mundo ya me conoce. No necesito subir fotos en bolas para que todos aplaudan, o digan algo positivo! Las empresas que trabajan conmigo no me contratan para mostrar pecho, cola etc..? Es una empresa que se enfoca a la familia…! Y no venden cuerpo! Hay lugar para cada cosa! Éxitos”.

Así dejó en claro que ella no es solo un cuerpo ni una cara bonita. Aplausos.

