La cantante estadounidense Lady Gaga deslumbró con el asombroso espectáculo que ofreció en el medio tiempo del Super Bowl a más de 72 mil asistentes en el Estadio NRG, en Houston, y a más de 110 millones de espectadores.

La presentación de Lady Gaga comenzó con una intro de God Bless America desde lo alto del escenario y su interpretación de This Land Is Your Land, seguida de un mensaje de unidad hacia su país.

Luego tuvo una acrobática bajada hacia el escenario suspendida en el aire y cantó sus temas Poker Face, Born This Way, Telephone, Just Dance, Bad Romance y Million Reasons. Se vieron antorchas, drones, bailarines (entre los que figuró el peruano Víctor Rojas), fuegos artificiales y dos cambios de vestuario.

Trascendió que La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) invirtió US$10 millones en el ostentoso espectáculo, el más caro de la historia del Super Bowl.

De otro lado, la artista anunció su gira mundial que la llevará a Estados Unidos, Europa, Canadá y Río de Janeiro (Festival Rock in Rio).

