Krayg Peña le respondió al papá de Mario Hart luego que pidiera que lo expulsen del país [VIDEO]

No se calló nada. Luego de enterarse que Mario Hart Potestá, padre de Mario Hart, había pedido al superintendente de Migraciones que lo expulse del país, el modelo venezolano Krayg Peña criticó dicha actitud y señaló que “cada quien que tome sus decisiones y asuma sus consecuencias”.

“No me sorprende. Yo tenía esas sospechas desde el principio, no específicamente con una persona, pero sí por ese lado (de pedir su salida). En verdad no tengo resentimientos ni rabia. De lo que das vas a recibir, eso es aquí y en todos lados. Que se rectifique y haga las cosas bien en su vida”, señaló el integrante de ‘Esto es guerra’ a las cámaras de América espectáculos.

“Creo que la gente sacará sus conclusiones y se dará cuenta de la intención. Por mi parte, me parece demasiado bajo hacer algo así. Cada quien que tome sus decisiones y asuma sus consecuencias”, agregó Krayg Peña.

El venezolano aseguró que esta regularizando todos sus documentos para quedarse en el país.

“Mi situación está en trámite y estoy buscando la vía legal para manejar estas cosas que no han estado bien arregladas por parte de las entidades. Busco una manera buena de salir de esto”, puntualizó.

