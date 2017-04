Korina Rivadeneira y Mario Hart se muestran felices y sin preocupaciones en 'Esto es Guerra' tras la boda

La pareja del momento conformada por Mario Hart y la venezolana Korina Rivadeneira se presentó en ‘Esto es Guerra’, en medio de los conflictos legales que ha desatado la boda y las amenazas de anulación. Ambos lucieron muy relajados y enamorados.

“Fue muy emocionante”, dijo Mario Hart, mientras Korina comentó que se quebró durante la boda: “Se siente algo único, maravilloso”.

Korina Rivadeneira se mostró muy emocionada e incluso dejó entrever que habrá boda religiosa, y espera traer a su padre para ese momento.

Durante el programa, se pasaron momentos de la ceremonia. Los chicos ‘reality’ presenciaron las escenas con una gran sonrisa. “Estoy demasiado sensible por muchos motivos”, admitió Korina. Mientras que Mario Hart confesó que estaba muy nervioso.

Completamente enamorados

En el programa, los esposos Hart Rivadeneira compartieron detalles de la ceremonia y agradecieron el respaldo de todos sus amigos.

Los integrantes de ‘Esto es Guerra’ hicieron preguntas a los esposos. “Siento mucha responsabilidad, me siento más seria, quizás porque ya me dicen ‘señora’”, comentó Korina. Mario Hart reveló que ‘vivir juntos’ no ha sido difícil, pues ya tenían semanas compartiendo el departamento.

A la pregunta de Mario Irribaren sobre cómo alistaron el matrimonio, Hart respondió que hasta el mismo viernes (día de su matrimonio civil) no se hacía la idea de que se iba a casar. “Un montón de sentimientos encontrados”, acotó. A su turno, Korina dijo que estaba estresada y nerviosa.

La pareja se besó en el programa. Mario Hart le pidió matrimonio a Korina en la playa. Según contó la venezolana, el piloto gritó en la playa un sonoro “¿Quieres casarte conmigo?”.

Korina confesó que quiere tener cuatro hijos. Mario, por su parte, acotó que le gustaría ser papá el próximo año.

La pareja viajará a Europa. Mario y Korina estuvieron cinco meses saliendo, pero dos de enamorados, precisó la venezolana.

Entre lágrimas, Korina soltó esta frase bajo la atenta mirada de un radiante Mario Hart: “Es la prueba de amor más grande que me han dado”.

Mario Hart y Korina Rivadeneira podrían ir presos por irregularidades en su boda https://t.co/YP0Mm4DBHB pic.twitter.com/nuDEqZnzOo — Diario Perú21 (@peru21noticias) 26 de abril de 2017