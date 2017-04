Tras serios cuestionamientos acerca de su matrimonio civil celebrado en el distrito de Huaral, los esposos Korina Rivadeneira y Mario Hart se presentaron en el noticiero de América Televisión este miércoles para aclarar la situación migratoria de la venezolana.

“Se ha venido tejiendo muchas hipótesis, se ha venido mal informando. Y la idea es aclarar estos temas”, inició la explicación el piloto.

“Nosotros decidimos casarnos en Huaral, como posiblemente mucha gente se casa en la ciudad que les guste. Tengo actividades en Huaral y he sido muy recurrente. Existe una amistad con Manuel Rojas (padre del cómico Manolo Rojas); precisamente en ese hostal me quedo cuando tengo eventos de Huaral, Huacho, etc. Korina (Rivadeneira) es la persona con quien vengo saliendo y ahora es mi esposa, ella me acompaña y también se queda”, explicó Hart.

El abogado de la pareja, Humberto Abanto, aclaró que no se puede anular el matrimonio y que irán personalmente a reclamar el acta matrimonial en estos días a Huaral. Precisó que el Código Civil permite la pluralidad de domicilio.

Korina indignada contra algunos medios

“A mí me están sancionando (Migraciones) severamente por un tema que solo es de una multa. Se me está tratando como si fuera una delincuente, porque eso es lo que dan a entender. Los líderes de opinión pública incentivan el odio hacía mi y la xenofobia porque así se ve. Ellos aseguren que yo he falseado información cuando eso no ha pasado”, señaló Korina Rivadeneira.

Su abogada Katty Cachay, encargada de ver su situación migratoria, aclaró que el matrimonio civil no ayuda a que la venezolana se quede en el país, descartando de esa forma que ellos se hayan casado por conveniencia.

Añadió que Rivadeneira se encuentra en calidad de ‘refugiada’, recurso que solicitó ante la Cancillería el pasado 24 de marzo. De esta manera, la modelo cuenta con un carné con el cual podría transitar y trabajar en el Perú hasta el 15 de junio.

Rivadeneira explicó que Migraciones la está sancionando (con su salida del país) por trabajar en el Perú entre el 2010 y el 2014 sin permiso; sin embargo, ella precisó que durante dicho periodo tramitaba el documento. Incluso, tras este suceso Migraciones le otorgó el carnet de extranjería.

La ciudadana venezolana solicitó al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski que vea su caso.

“Pido al presidente que se tome dos minutos porque así como están haciendo conmigo en Migraciones, están tomando decisiones tan severas lo podrían estar haciendo con muchas más personas. Me encantaría que vea este caso”, pidió.

