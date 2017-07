El drama de la venezolana Korina Rivadeneira empezó a agravarse. Una denuncia por parte del superintendente nacional de Migraciones asegura que el suegro de la modelo, Mario Hart Potestad, le envía mensajes pidiéndole ‘negociar’ para que anule la resolución que exige que ella abandone el país.

“¿Quieres negociar? Anula tu resolución y reinicia la investigación. Nosotros desistimos de enjuiciarte penalmente”, es el texto que le enviaron al superintendente Eduardo Alfonso Sevilla Echevarría.

La denuncia presentada por ’90 Matinal’ también muestra que, entre los mensajes enviados, el padre del piloto Mario Hart habría estado presionando para que envíe a un ‘emisario’ si es que el superintendente no quiere ‘negociar’ presencialmente.

“Si no quieres responder, no lo hagas, envía a un emisario”, dice el mensaje. “Esto es inaceptable, no puede darse, los funcionarios públicos no tenemos precio. Esto es un insulto”, manifestó indignado Sevilla Echevarría.

El trabajador público adelantó que este caso no quedará impune y que se reservará “el derecho a ejercer las acciones legales correspondientes”. Por su parte, Hart Potestad fue buscado por la reportera de Latina para conocer su versión, sin embargo, se consignó que no fue encontrado.

Como se recuerda, la resolución que exige que Korina Rivadeneira abandone el país fue emitida el pasado 21 de junio. Sin embargo, ella se niega a dejar el Perú y lo hizo saber a través de un video grabado desde la clandestinidad.

La ‘chica reality’ se encuentra siendo buscada por la División de Extranjería de la Policía Nacional por presuntamente haber estado trabajando como ‘ilegal’ en nuestro país.

