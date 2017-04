La ciudadana venezolana, Korina Rivadeneira solicitó al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski que “revise su caso”, luego de que Migraciones ordenara el pasado 28 de febrero su expulsión inmediata por presuntamente falsear documentos, hecho que ella negó.

“Pido al presidente que se tome dos minutos porque así como están haciendo conmigo en Migraciones, están tomando decisiones tan severas lo podrían estar haciendo con muchas más personas. Me encantaría que vea este caso”, pidió Rivadeneira en una entrevista para el noticiero de América TV.

La modelo admitió haber cometido una falta administrativa, al trabajar en el Perú en los primeros años (2010 – 2014), cuando recién estaba tramitando su permiso laboral; sin embargo reconoció que eso no amerita una expulsión ,sino una multa.

Korina Rivadeneira aclaró que se encuentra en el Perú en calidad de refugiada.

“Decido pedir refugio porque hace muchos años cuando pasa lo de Venezuela yo asistí a varios programas de televisión donde hablé de mi gobierno. No me expresé de una buena manera porque no hay bueno que expresar sobre ese gobierno. Lo he hecho varias veces. Ante esto hubo varios ataques”, dijo la modelo.

Korina Rivadeneira: "Los líderes de opinión incentivan el odio y la xenofobia hacia mí" https://t.co/x1chbonpyD pic.twitter.com/ZLnLNBSbL4 — Diario Perú21 (@peru21noticias) 26 de abril de 2017