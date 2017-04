Korina Rivadeneira: En 2014, la modelo denunció la difícil situación de Venezuela y muchos lo han olvidado [VIDEO]

La modelo venezolana Korina Rivadeneira está pasando por uno de los peores momentos de su vida. No solo está a punto de ser expulsada del país que la cobijó más de 10 años. Hoy se puesto en tela de juicio su matrimonio civil con Mario Hart, y su caso se encuentra en todos los medios. Se dice, incluso, que nunca antes se había pronunciado sobre la situación de su país.

Korina explicó en medio del escándalo que aún permanece en el país debido a que tiene la condición de refugiada que le permite caminar con libertad hasta el 15 de junio de este año.

En el año 2014, en una entrevista en Canal N, la modelo se quejó por la falta de democracia, el desabastecimiento de alimentos, la falta de boletos de avión, y contó que su familia era víctima de la crisis. Korina Rivadeneira habló de Nicolás Maduro y fue enérgica.

“Venezuela está pasando por un momento muy difícil, un momento de desesperación. No hay otra manera que gritar. Nuestras armas son las ideas. La gente sale a la calle a protestar por una mejor Venezuela. Por una democracia que no existe en Venezuela… Hay escasez de productos, hay un desabastecimiento enorme. No encuentras pollo, leche, sus derivados. No hay comida, no hay medicinas”, relató con preocupación Rivadeneira.

“Toda mi familia está en Venezuela, y está siendo víctima de todo lo que está pasando desde hace muchísimo tiempo. Por eso, desde que salieron las marchas yo los he estado apoyando porque sé lo que están pasando. Las pocas veces que he ido a Venezuela en estos cinco años, he ido y están pasando cosas horribles. Mis familiares han pasado violencia, delincuencia, han matado amigos. Los robos son frecuentes, vives asustado. Mi familia no puede salir porque no hay pasajes para Perú”, explicó.

Rivadeneira se quebró porque relató que vivía enferma cada vez que se enteraba de una mala noticia que provenía de su país. La venezolana denunció que “los canales están censurados, la prensa está censurada”. Incluso, se atrevió a asegurar que los canales de TV solo emiten “cualquier estupidez”.

Además, la hoy esposa de Mario Hart en su desesperación calificó de forma dura al actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro: “Tengo cinco años en Perú, la gente se ha revelado porque ya no aguanta más. Después de la muerte del presidente Chávez, porque él era un líder, era una persona astuta, y sabía cómo manipular a la gente… pero este señor (Nicolás Maduro) es un burro. Discúlpenme, y está dejando pasar muchas cosas y la gente se está dando cuenta”.

Korina Rivadeneira rompe en llanto: "No he usado el matrimonio como un recurso" https://t.co/QY8tZZxgHR pic.twitter.com/apiQP0b5eW — Diario Perú21 (@peru21noticias) 26 de abril de 2017