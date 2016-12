Korina Rivadeneira: ‘Me sorprendió el regalo de Mario Hart’ [Video]

La modelo y concursante de Esto es guerra, Korina Rivadeneira confesó estar sorprendida por el anillo que Mario Hart le dio durante el intercambio de regalos por fiestas navideñas que realizó el programa de competencia.

“Me sorprendió con un regalo que quería mucho. Justamente yo había comentado que quería bastante una cadenita y me regaló esta cadenita y ahora me regaló este anillo que me encanta, me fascina y no me lo voy a quitar para nada”, contó Korina Rivadeneira para América TV.

La modelo reconoció que está conociendo más a fondo a Mario Hart, y señaló que se siente “una princesa” a su lado.

“Totalmente diferente a lo que la gente demuestra en televisión, porque hablan de él de una manera muy fea y la verdad no es así. Es muy lindo Mario. Desde que lo conocí me ha tratado súper bien y yo me siento como una princesa al lado de él. Me río con él siempre y me hace sentir bien y muy feliz”, señaló Rivadeneira.

Como se sabe, Korina y Hart revelaron hace pocas semanas que ellos están saliendo juntos, y que todo les va muy bien. “Si alguien me pregunta si estoy saliendo con él, así es y no pasa nada”, dijo la también actriz en esa oportunidad.

Más información