Korina Rivadeneira llora y afirma estar asustada porque la Policía la está buscando [VIDEO]

La modelo venezolana Korina Rivadeneira se pronunció este lunes desde la clandestinidad y afirmó que en estos momentos la Policía de Extranjería del Perú la está buscando para deportarla, por lo que se siente muy asustada.

En exclusivo, Korina Rivadeneira habló para ‘Beto a saber’ y aseguró que la Superintendencia Nacional de Migraciones la acusa de consignar datos falsos en sus documentos, lo que ella afirma que no es verdad.

“La Policía me está buscando en este momento y estoy muy asustada, pero quiero que sepan que yo no he hecho anda malo y que no merezco lo que me ha pasado”, dijo Korina Rivadeneira.

Más adelante, la venezolana afirmó que su contrato de trabajo está registrado debidamente en el Ministerio de Trabajo.

