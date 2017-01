La modelo venezonala Korina Rivadeneira evitó caer en la provocación y le respondió a su expareja, el modelo Krayg Peña, quién reveló detalles íntimos de su relación con la modelo en el programa Amor de verano, y dejó entrever que Korina Rivadeneira habría estado embarazada.

“Obviamente está mal, pero así sucede. Yo no tengo nada para decirle a él ni a nadie. No tengo nada que declarar acerca de ese tema”, dijo fastidiada Korina Rivadeneira.

Al ser consultada sobre posibles conversaciones entre el piloto Mario Hart y la modelo Paula Manzanal indicó que no le molesta pues ambos están “solteros”.

“Yo estoy súper tranquila y como ya he dicho reiteradas veces nosotros estamos solteros. No tenemos ninguna relación formal. Nosotros solamente estamos saliendo y si él está saliendo con otra chica o quiere conocer a alguien más es libre de hacerlo”, señaló la modelo Korina Rivadeneira.

También aseguró que nada de lo que digan o hagan afectará su momento.

“No me afecta lo que diga la gente. No sé que quieren, pero no creo que nada de lo que digan o hagan va a dañarme en este momento. Me siento súper segura de mí misma y pase lo que pase voy a seguir adelante”, dijo Korina Rivadeneira.