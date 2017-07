Korina Rivadeneira: "Deberían buscar a violadores y terroristas, yo no soy ninguna de esos"

El escándalo continúa. Desde la clandestinidad, la venezolana Korina Rivadeneira confesó que en muchas oportunidades estuvo muy cerca de marcharse del país por los problemas migratorios, pero el amor que siente por Mario Hart la impulsó a quedarse.

“Yo me iba a ir un día y esa misma noche nos quedamos toda la noche llorando, Mario lloraba muchísimo y nos miramos y dijimos ‘no podemos’. ‘No puedo dejarte’, me dijo y yo le dije ‘no me puedo ir’ porque estábamos muy enamorados”, contó Korina Rivadeneira para ‘Beto a saber’.

La modelo también aclaró que no culpa a los policías por buscarla hasta “debajo de las piedras” ya que esa es responsabilidad del superintendente Eduardo Sevilla. Sin embargo enfatizó que la búsqueda es desproporcionada.

“La Policía que me busca como locos la verdad yo creo que ellos están haciendo su trabajo, están recibiendo mucha presión de Sevilla y buscan como locos a una persona que han juzgado mal. Deberían buscar a terroristas, a violadores y yo no soy ninguna de esos”, agregó.

En otro momento, Korina Rivadeneira dijo sentirse harta de que se inventen tantas “falsedades”. Sobre su boda con Mario Hart, reiteró una vez más que lo hizo por amor, porque ambos se sienten enamorados.

