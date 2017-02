Korina Rivadeira confesó sentirse acosada por la prensa

La modelo Korina Rivadeneira confesó sentirse acosada por la prensa y no descartó tomar medidas legales contra aquellos que invadan su privacidad. Esta abrumadora atención de los medios de la farándula nació a raíz de su supuesta relación con Mario Hart.

La venezolana afirmó que la “perseguidera” de los camarógrafos cerca a su vivienda la tiene muy fastidiada. Además, contó que estuvo a punto de chocar su auto un par de veces debido a que un vehículo negro la seguía a todas partes y no sabía de quién se trataba.

“Era un auto negro, me iba para un lado y el auto me seguía, entonces yo comencé a ver por el retrovisor y estuve a punto de chocarme dos veces y llegué tan nerviosa y asustada. Luego vi por retrovisor que era un tipo con su cámara bajándose que se me hacía conocer. No puedo creer que pasé todo este susto, todo este mal rato por una grabación”.