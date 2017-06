Kim Kardashian contó la verdad detrás de sus imágenes con celulitis [FOTOS]

Son imágenes que decepcionaron e indignaron a sus millones de seguidores en abril de este año. En estas Kim Kardashian , la celebrity estadounidense famosa por su exuberante cuerpo, luce la temida celulitis alrededor de sus muslos y nalgas mientras paseaba en una playa mexicana.

Pese a las contundentes pruebas, la celebrity estadounidense aseguró que estas fotografías fueron retocadas para empeorar su apariencia.

“Vi estas horribles fotos mías cuando estaba de viaje en México y la gente las estaba retocando. Definitivamente no estaba en mi mejor forma. No había hecho ejercicio en 12 semanas”, señaló al programa The View.

Aquellas postales al natural de la socialité dieron la vuelta al mundo y muchos de sus fans se sintieron engañados por años tras considerar que Kardashian había ocultado sus imperfecciones luciendo una bella apariencia.

Pero esto poco le importó a la celebridad, quien aseguró que, al verse en aquellas imágenes, solo pensó en superarse. Eso sí, insistió en el retoque que le hicieron para traerse abajo su reputación de chica bella.

“Cuando la gente se puso a retocarlas para que se vieran peor de lo que eran y luego empezaron a circular, me dije: ‘OK, voy a ponerlo todo en su sitio’ y empecé a entrenarme”, explicó la esposa del rapero Kanye West.

