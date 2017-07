Luego de que se especulara en redes sociales que consume drogas por una fotografía donde se veía unas líneas blancas en su mesa, la socialité Kim Kardashian negó consumir sustancias ilegales a través de un video que publicó en su cuenta de Twitter.

Todo inició el pasado lunes cuando la socialité compartió un video en Snapchat donde se observa en la mesa del fondo dos rayas, las que sus seguidores confundieron con líneas de cocaína.

Al día siguiente, lo primero que hizo la figura de 36 años fue asegurar que era azúcar, ya que ella y sus hijos habían visitado una dulcería en Nueva York. Horas después, Kim Kardashian aclaró que no era ni cocaína ni azúcar sino simplemente el diseño de mármol de su mesa.

“¡No eran caramelos en mi mesa!¡Siempre fue mármol!… Vamos. Yo no hago eso… No es mi estilo de vida, nunca he sido así”, señaló Kim Kardashian en un video en Twitter.

Mira el video:

Just a marble table pic.twitter.com/5GA14ptvqy — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 12 de julio de 2017

