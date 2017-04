Kendall Jenner confesó que su "corazón se rompió" cuando vio a su padre vestido de mujer

La modelo Kendall Jenner comentó que en un principio intentó obviar la sexualidad de su padre, Bruce Jenner, quien en 2015 se presentó ante el público como Caitlyn.

La hermana menor de Kim Kardashian señaló que en la adolescencia empezó a darse cuenta de que algo era diferente en su casa. “Encontraba por casa un esmalte de uñas, unas pelucas por allá. La investigación para saber qué era lo ocurría duró mucho tiempo. Por un momento incluso creímos que mi padre engañaba a mi madre. Y después pensamos que eso (en alusión a la transformación) no podría ser real”, confesó.

No fue hasta una madrugada que descubrió a su padre vestido de mujer. “Mi corazón se rompió. Allí estaba ella como realmente era, a las cuatro de la mañana. A esa hora era la única que podía ser ella, antes de que nosotros despertáramos”, recordó la famosa.

“Cuando nos dijo que Caitlyn era verdadera, me enfrenté a meses muy emocionales. Lloraba… Mi sentimiento era de luto… Seguía allí, pero físicamente lo perdíamos. Era mi padre, el hombre con el que crecí y me crió. Pero me di cuenta que la persona sigue viva, que seguía allí. Que era una bendición y que debía de estar agradecida. De pronto todo comenzó a parecer normal”, señaló.

Te puede interesar