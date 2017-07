¿Katy Perry mandó a la 'friendzone' a Niall Horan de One Direction por ser mayor que él?

Un fuerte rumor acerca de que Niall Horan —integrante de One Direction— quiere algo más que una amistad con la cantante de pop Katy Perry viene sonando fuerte luego de que la californiana afirmara que el joven artista de 24 años desea una cita sí o sí con ella.

En una entrevista para el programa radial Fitzy & Wippa, Katy Perry declaró que Niall Horan quiere cautivar su amor. “Siempre está tratando de conseguir mi teléfono, quiere salir conmigo. Yo le digo a veces ‘podría ser tu niñera’ pero parece que no entiende”, dijo la intérprete de 32 años de edad.

Si bien es cierto que estas declaraciones fueron tomadas a la broma por los oyentes y por los conductores del programa, a Niall Horan no le causó tanta gracia. El cantante le contestó a Katy Perry: “Katy, por favor, deja de ser mala conmigo, pues. Solo quiero ser tu amigo. Hablas como si tuvieras 55 años más que yo. No eres mucho mayor”. Esas fueron las palabras del miembro de One Direction en una entrevista para el programa The Proyect.

Como se recuerda, ambos se conocieron hace siete años cuando Katy Perry era jurado invitado en el programa concurso The X Factor. El joven Niall Horan era un participante de solo 17 años cuando la conoció. Gracias al voto a favor de él, Horan pasó el casting.

¿Será que algo más que amistad pueda suceder entre los dos?

