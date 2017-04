Katy Perry es criticada por copiar el look a Justin Bieber

Su larga cabellera se transformó en un corto rubio. Así sorprendió hace poco la cantante Katy Perry a su miles de seguidores.

Sin embargo, no todos celebraron el cambio, hubo quienes la compararon con el cantante canadiense Justin Bieber, a quien supuestamente la cantante le habría copiado.

La intérprete colgó en su cuenta de Instagram una imagen en la que revela su nuevo look, el que es similar al cabello de la actriz de Kristen Stewart.

Sin embargo, la cantante Perry no tiene problemas en revelar que ha tomado inspiración de otros famosos para renovar su look. Recientemente expresó que se basó en el look de Scarlett Johansson o Michelle Williams.

Te puede interesar

Toby Smith, ex tecladista de Jamiroquai, falleció a los 46 años https://t.co/Jql4wqcSOg pic.twitter.com/1As2GDxuoT — Diario Perú21 (@peru21noticias) 14 de abril de 2017