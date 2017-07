Katty García sobre comentarios ofensivos por su embarazo: "No voy a dejar de amar o ser feliz"

Katty García reveló detalles de su embarazo y su relación sentimental con Karim Vidal, su actual esposa. La ex participante de ‘Bienvenida La Tarde’ conversó con Ernesto Pimentel desde Estados Unidos y lo contó todo en una entrevista para ‘El Reventonazo de la Chola’.

► Katty García responde a quienes la critican por amar a una mujer y estar embarazada

La ex bailarina aseguró que nunca desmintió su orientación sexual, pero que siempre tuvo dudas.

García refirió que algunas personas creen que no se acepta y que se avergüenza de ser como es junto a su esposa, pero asegura que no es así.

“Eso no quiere decir que yo tape el sol con un dedo. Yo siempre fui (lesbiana), el hecho que no lo sepa todo el mundo no significa que lo esconda. No es tan difícil decirlo, yo siempre estuve confundida”, manifestó.

Agregó que conoce a su esposa desde hace siete años y que el destino hizo que sus caminos volvieran a cruzarse. La ex pareja de Lucho Cuéllar también señaló que se encuentra en la mejor etapa de su vida.

“Es muy difícil salir de este clóset. No es fácil decir yo soy. Me atreví y he tenido la fortuna de tener el apoyo de mi familia. Sé que no todos pueden hacerlo”, aseveró.

La rimense dijo lo siguiente sobre los comentarios negativos que ha recibido por sus cuatro meses de embarazo: “No los leo. Prefiero no hacerlo. Karim se molesta porque no está acostumbrada. No voy a dejar de vivir por todo lo que digan. No voy a dejar de amar o ser feliz”.

Por otro lado, García expresó que su proceso de gestación fue algo planeado. “Siempre lo habíamos hablado. En un momento estaba triste porque pensaba que no podía ser mamá. Ella me animó y lo decidimos. Dios quiso que sea así”, resaltó.

