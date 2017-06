Katty García ha tomado cuatro decisiones importantes en su vida: ser madre, amar a una mujer, vivir en Estados Unidos y no esconder su orientación sexual. En Instagram, la bailarina comparte lo que está viviendo, y si bien se ha ganado mensajes de respaldo, los comentarios cuestionadores y sin el menor respeto abundan.

Pero ella no se queda callada, y se ha pronunciado. Directa, la bailarina ha pedido a los homofóbicos que no se metan con su bebé, con su familia y ha recordado que muchos niños están abandonados y no tienen padre: “Con todo respeto lastima me das tu porque escribes sin pensar , así como te das tiempo a escribir y comentar pues ponte a ver noticias un poco para enterarte de lo que pasa en el país , te digo algo cuantos niños son abandonados por sus padres , cuántos niños tienen a su padre y no los quieren …… No te metas a opinar sobre mi BB te lo digo en buena onda .. AL que no le guste mi familia pues no opine y ya .. buen día ✌”. (Las faltas ortográficas son de la bailarina).

Katy García y su pareja Karim Vidal no esconden su amor, y mientras en Estados Unidos son una pareja cualquiera, desde Perú llegan los comentarios críticos. Hay quienes dicen que es un desperdicio de mujer, o lamentan la suerte del bebé.

