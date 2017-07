Cualquier cosa puede pasar en entrevistas al aire libre. El último sábado, en una conversación que tuvieron Ernesto Pimentel y Katty García en plena calle de Estados Unidos, un hecho inusual se pudo observar.

Mientras que Katty García declaraba sobre su embarazo, un hombre que paseaba junto a un amigo, se bajó el short sin reparo alguno. Pocos fueron los que se percataron que en el video de la entrevista el individuo mostró su trasero saliendo en la grabación.

Katty García en la entrevista manifestó que “yo siempre fui lesbiana y que el hecho que no lo sepa todo el mundo no significa que lo esconda”.

En otro tema, Ernesto Pimentel le preguntó acerca de su esposa. La ex bailarina agregó que la “conoce desde hace siete años y que el destino hizo que sus caminos volvieran a cruzarse”.

“Es muy difícil salir de este clóset. No es fácil decir yo soy. Me atreví y he tenido la fortuna de tener el apoyo de mi familia. Sé que no todos pueden hacerlo”, refirió.

