Katia Palma: “Alisto mi unipersonal 'Los rollos de Katia'”

César Salazar

La actriz Katia Palma no solo se abocará este año a su faceta de jurado en el reality Yo soy sino también a su unipersonal Los rollos de Katia, en el que abordará con sentido del humor los problemas que tuvo de sobrepeso.

Cuéntanos de tu espectáculo.

Alisto mi unipersonal, que es un monólogo en que hablaré de varias etapas de mi vida. Se llamará Los rollos de Katia, que es más que nada mi pasado existencial, los rollos personales que tuve en mi adolescencia como el sobrepeso.

Tu intención es abordar el tema con buen humor.

Por supuesto, contar anécdotas y decirle al público que no es algo tan feo. Estoy buscando un guionista porque la idea es que sea un monólogo con mucho humor. Eso será para mediados de este año.

¿Es verdad que te han llamado para protagonizar la película Una comedia macabra?

Estoy en conversaciones con la productora Big Bang Films, pero todavía no he cerrado contrato. Lo que he rogado es para estar en la segunda parte de la película La peor de mis bodas y hacer el personaje de la hermana de Maricarmen Marín. Es que nos llevamos bien y nos parecemos físicamente. Quiero hacer un personaje divertido.

¿Cómo tomaste el anuncio de que el programa Yo soy continuará este año en las pantallas de Latina?

Estoy feliz de que Yo soy vaya a seguir este año. Ya tenemos siete temporadas y siempre decimos no vendrá nadie a participar, pero llega gente nueva que nos sorprende. Todo el jurado se lleva bien, aunque a veces tenemos puntos de vista diferentes.