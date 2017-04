Katia Condos: "Ya estamos en las grabaciones de la telenovela"

Cuéntanos del unipersonal Las Lolas que estás realizando y en donde debutas como escritora…

—Hay cuatro personajes que hago: Mamá Lola, Lola Concha de Vergazza, Lolita Bustos y Lola Paz. Todas tienen algo de mí y de todas las personas. Hay cosas que me han pasado que cuento en el personaje de la mamá, pero todos los personajes son llevados al extremo. La maternidad es un reto de todos los días. Las funciones son los viernes y sábados en el local Escena 7 de Barranco.

¿Cómo te va en el programa Mujeres sin filtro? ¿Les han dicho si grabarán más ediciones?

—Hemos grabado 14 capítulos y es lo que se acordó. No sé si habrá una nueva temporada, eso se tendrá que ver con América TV. El programa es como cuando nos juntamos a tomar desayuno y siempre hay chacota y vacilón. Se ve una amistad donde nos divertimos. Muchos me veían sería y disciplinada y no tenían la imagen de que soy súper chévere y que puedo matarme de la risa.

¿Estarás en la tercera temporada de la telenovela Ven, baila, quinceañera?

—Sí, ya estamos en las grabaciones de la telenovela. Los guiones son súper bacanes, siempre están pasando cosas y la verdad es que el ambiente de trabajo es inmejorable. También voy a grabar la película peruana Corazón de león y estoy muy contenta con eso. Mi personaje se llama Aurina y voy a compartir escenas con Carlos Alcántara, Gianella Neyra y varios más.